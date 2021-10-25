В США госпитализировали Константинопольского патриарха Варфоломея

81-летний священнослужитель почувствовал себя плохо уже в первый день визита. Ожидается, что уже сегодня его выпишут из больницы, передает агентство «Интерфакс». Согласно программе визита, в понедельник патриарх должен встретиться с американским президентом Джо Байденом. Сама поездка рассчитана на 12 дней.
2021-10-25T01:28:01+03:00
2021-10-25T01:28:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:28, 25 октября 2021
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