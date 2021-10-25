В США госпитализировали Константинопольского патриарха Варфоломея

81-летний священнослужитель почувствовал себя плохо уже в первый день визита. Ожидается, что уже сегодня его выпишут из больницы, передает агентство «Интерфакс». Согласно программе визита, в понедельник патриарх должен встретиться с американским президентом Джо Байденом. Сама поездка рассчитана на 12 дней.