Евросоюз, как пишет британская газета Financial Times, планирует возобновить работу дипмиссии в Кабуле

Это может произойти в течение месяца. Окончательное решение примут исходя из соображений безопасности, добавили источники издания. В прошлом месяце Афганистан посетила делегация из Брюсселя, которая на месте оценивала обстановку. ЕС, как пишет газета, заинтересован в возобновлении работы диппредставительства, чтобы эффективнее оказывать гуманитарную помощь и проводить эвакуацию. После прихода к власти в Афганистане талибов*, многие страны приостановили работу своих посольств в Кабуле и эвакуировали граждан. Группировка «Талибан» признана в России террористической и запрещена.
2021-10-25T01:27:10+03:00
2021-10-25T01:27:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:27, 25 октября 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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