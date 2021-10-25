Евросоюз, как пишет британская газета Financial Times, планирует возобновить работу дипмиссии в Кабуле

Это может произойти в течение месяца. Окончательное решение примут исходя из соображений безопасности, добавили источники издания. В прошлом месяце Афганистан посетила делегация из Брюсселя, которая на месте оценивала обстановку. ЕС, как пишет газета, заинтересован в возобновлении работы диппредставительства, чтобы эффективнее оказывать гуманитарную помощь и проводить эвакуацию. После прихода к власти в Афганистане талибов*, многие страны приостановили работу своих посольств в Кабуле и эвакуировали граждан. Группировка «Талибан» признана в России террористической и запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.