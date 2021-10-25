Трое граждан Литвы, которых накануне задержали российские пограничники, вернулись домой, говорят в МИДе республики

Там в то же время не подтвердили, но и не опровергли сообщения, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. По предварительным данным, лодка с тремя литовцами случайно нарушила границу, говорят в Вильнюсе. Известно, что Маркаускас увлекается рыбалкой.