Трое граждан Литвы, которых накануне задержали российские пограничники, вернулись домой, говорят в МИДе республики

Там в то же время не подтвердили, но и не опровергли сообщения, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. По предварительным данным, лодка с тремя литовцами случайно нарушила границу, говорят в Вильнюсе. Известно, что Маркаускас увлекается рыбалкой.
2021-10-25T01:25:47+03:00
2021-10-25T01:25:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924938-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:25, 25 октября 2021
Загрузка комментариев...