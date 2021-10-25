МВД объявило в розыск ростовского журналиста, который пишет о коррупции

Претензии к Сергею Резнику возникли у Центра по противодействию экстремизму, рассказал источник агентства ТАСС. Но в чем именно его обвиняют, пока не сообщается. Сам Резник считает, что к преследованию причастны герои его публикаций. В том числе один высокопоставленный силовик, рассказал журналист интернет-изданию Readovka. Ранее его признавали виновным по делам о коммерческом подкупе, ложном доносе о преступлении и оскорблении представителя власти.
2021-10-25T01:22:12+03:00
2021-10-25T01:22:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:22, 25 октября 2021
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