МВД объявило в розыск ростовского журналиста, который пишет о коррупции

Претензии к Сергею Резнику возникли у Центра по противодействию экстремизму, рассказал источник агентства ТАСС. Но в чем именно его обвиняют, пока не сообщается. Сам Резник считает, что к преследованию причастны герои его публикаций. В том числе один высокопоставленный силовик, рассказал журналист интернет-изданию Readovka. Ранее его признавали виновным по делам о коммерческом подкупе, ложном доносе о преступлении и оскорблении представителя власти.