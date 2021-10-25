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01:15, 25 октября 2021

Ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса вводят с сегодняшнего дня в Москве

Столичные работодатели вновь должны будут перевести треть своих сотрудников на «удаленку». Также в таком формате будут обязаны работать те, кому уже исполнилось 60 лет или кто страдает хроническими заболеваниями. Пожилым москвичам также предписано ближайшие 4 месяца по возможности не покидать квартиры. Исключения составляют прогулки или занятия физкультурой на свежем воздухе. Кроме того, эти требования не касаются тех, кто вакцинировался или перенес коронавирус за последние полгода.


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