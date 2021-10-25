Ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса вводят с сегодняшнего дня в Москве

Столичные работодатели вновь должны будут перевести треть своих сотрудников на «удаленку». Также в таком формате будут обязаны работать те, кому уже исполнилось 60 лет или кто страдает хроническими заболеваниями. Пожилым москвичам также предписано ближайшие 4 месяца по возможности не покидать квартиры. Исключения составляют прогулки или занятия физкультурой на свежем воздухе. Кроме того, эти требования не касаются тех, кто вакцинировался или перенес коронавирус за последние полгода.
2021-10-25T01:15:56+03:00
2021-10-25T01:15:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 25 октября 2021
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