The Financial Times узнала о планах ЕС в течение месяца снова открыть дипломатическое представительство в Афганистане

Газета The Financial Times узнала о планах Евросоюза в течение месяца снова открыть дипломатическое представительство в Афганистане. Это необходимо, чтобы углубить взаимодействие с «Талибаном*», которое сейчас ограничено, рассказали источники издания, знакомые с планами ЕС. По их данным, в сентябре Брюссель направил в Кабул миссию, чтобы оценить возможность возвращения дипломатов. ЕС считает, что должен защищать права человека в Афганистане, настаивать на выполнении талибами своих обещаний, не дать стране превратиться в «экспортера терроризма» и помочь в предотвращении гуманитарного кризиса, пишет газета. По ее данным, ЕС также реагирует на действия Китая, России и Турции, которые не стали закрывать свои посольства в Афганистане после прихода к власти «Талибана».

Во внешнеполитической службе ЕС подтвердили, что Евросоюз работает над «минимальным присутствием» в Афганистане, отказавшись от подробностей из соображений безопасности.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.