Миссия наблюдателей не выявила нарушений на выборах президента Узбекистана

Миссия наблюдателей от Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии не выявила нарушений на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщил РИА «Новости» российский сенатор Владимир Круглый. По его словам, миссия подготовит свой итоговый документ.

Голосование прошло в воскресенье. Первые предварительные итоги ожидаются в понедельник. На пост главы государства претендуют пять кандидатов. Явный фаворит — действующий президент Шавкат Мирзиёев, который баллотируется на второй срок от правящей Либерально-демократической партии Узбекистана. Явка на выборах, по официальным данным, превысила 80 процентов.