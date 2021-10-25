Жалобу на арест бывшего замминистра просвещения Марины Раковой рассмотрят сегодня в Московском городском суде

Её обвинили в хищении крупной суммы.

Экс-чиновница находится под арестом с 7-ого октября и перед этим она сама пришла в полицию. Решение о помещении её под стражу тогда вынес Тверской суд Москвы. Это произошло в связи с обвинениями в крупном мошенничестве. По версии следствия, Марина Ракова в 2019-ом году будучи замминистра просвещения была причастна к хищению пятидесяти миллионов рублей во время реализации проекта «Учитель будущего». Позже в столичном НКО объявили, что экс-чиновница вину не признаёт.

По этому же делу ранее под домашний арест отправили ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Его задержали во время обследования в больнице, несмотря на проблемы со здоровьем. Главе вуза вменяют хищение 21-ого миллиона рублей, выделенного Министерством просвещения на контракты, заключённые с Шанинкой в 2019-ом году. В свою очередь адвокат обвиняемого говорил, что Зуев к этим деньгам не прикасался, а договоры, о которых идёт речь, были расторгнуты по взаимному согласию высшей школы и ведомства.

Марина Ракова работала в Министерстве просвещения в течение почти двух лет. Позже перешла в «Сбер», откуда её уволили после появления этого уголовного дела.