В «Спартаке» опровергли возможную отставку главного тренера Московского ФК Руя Витории после разгрома от «Зенита»

Эти слухи не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе красно-белых. Там отметили, что это очень тяжелое поражение, за которое всем «стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет. Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — говорится в заявлении.

«Спартак» потерпел сегодня крупнейшее поражение в истории чемпионатов страны. Встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги закончилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

После игры футболисты «Спартака» подошли к гостевому сектору болельщиков клуба, чтобы извиниться. Однако фанаты в ответ проскандировали несколько оскорбительных кричалок. Объединение фанатов московского клуба «Фратрия» в своем в Twitter призвало игроков команды снять с себя майки клуба.

До этого самым крупным поражением «Спартака» был проигрыш ростовскому СКА со счетом 6:1 в 1984-м. При этом московский клуб не может одолеть «Зенит» с 2017 года, а в гостях с 2012-го.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, набрав 26 очков. «Спартак» на седьмом месте с 17 очками.

В следующем туре московский клуб 30 октября примет «Ростов», «Зенит» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо»