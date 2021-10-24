Литовцы, нарушившие границу России в Куршском заливе, вернулись на родину

Об этом сообщила национальному радио Эл-эр-тэ представитель министра иностранных дел Республики. Этому, по ее словам, содействовали слаженные действия литовской стороны.

В ведомстве не опровергли, но и не подтвердили информацию СМИ о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района, бывший министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас, увлекающийся рыбалкой. «Эта информация уточняется», — отметила представитель МИД. Ранее о его задержании российскими пограничниками вместе с двумя спутниками сообщил литовский портал 15min со ссылкой на источники. Позже в литовском МИД подтвердили задержание на российской стороне трех граждан республики. Представитель погранслужбы Литвы сказал, что границу нарушил катер. Он предположил, что это произошло неумышленно, отметив, что такие инциденты случаются несколько раз в год.

Официальных комментариев с российской стороны пока нет.