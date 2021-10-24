Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Ростовской области объявил в розыск журналиста Сергея Резника

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. По его словам, какие у силовиков вопросы к журналисту, пока неизвестно.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, в базе МВД указано, что Резник «разыскивается по статье УК», по какой, не уточняется.

Сам Резник в разговоре с телеграм-каналом предположил, что его разыскивают по делу об «оправдании нацизма». По его мнению, за возбуждением дела стоят концерн «Покровский» и первый замглавы следственного управления по Ростовской области Станислав Ковалев. Readovka отмечает, что Резник специализировался на коррупционных расследованиях.

В 2013 году он был осужден на 1,5 года колонии по обвинению в оскорблении представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Сейчас Резник находится в Грузии.