Полиция нагрянула в бар «Фогель» в Санкт-Петербурге, где проходил «Вечер писем политзаключенному Павлу Крисевичу»

Об этом сообщают интернет-изнания «Бумага», а также телеграм-каналы «Sota» и «Пьятница». По их данным, силовики вывели всех из заведения и начали заполнять документы, чтобы опечатать бар. По данным Sota, полиция приехала после сообщения о том, что в заведении проходит мероприятие с нарушением санитарных норм, введенных из-за коронавируса. После того, как силовики, не насчитали в баре 40 человек — максимальное разрешенное количество — они начали проверять лицензии заведения на алкоголь и наличие санитарной одежды у персонала, рассказал учредитель «Фогеля» Валентин Хорошенин.

Как пишет портал «ОВД-Инфо*», на вечере планировалось выступление соратников Крисевича по акционизму, активистов и бывших политзаключенных.

Павла Крисевича в начале лета отправили в СИЗО по делу о хулиганстве из-за акции со стрельбой шумовыми патронами на Красной площади.

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