Армения может выдать России уроженца Чечни Салмана Мукаева, который рассказал о пытках в Ленинском РОВД Грозного

Как пишет «Новая газета», на пограничном контроле его остановили полицейские и сообщили, что в России он объявлен в федеральный розыск.

Сам Салман Мукаев опасается за свою безопасность. Он боится, что, если его выдадут России, то там «запытают до смерти».

Согласно данным «Новой газеты», сейчас Армения рассматривает вопрос о предоставлении Мукаеву политического убежища, результат станет известен через два месяца.

Член совета правозащитного центра «Мемориал*» Олег Орлов сказал «Эху Москвы», что Салману Мукаеву могут помочь армянские правозащитники и обращение к международным организациям: Олег Орлов полагает, что в Чечне Салмана Мукаева в случае выдачи ждут пытки и его заставят признаться в преступлениях, которые он не совершал.

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