Петербургский «Зенит» разгромил на своем поле московский «Спартак» в матче 12 тура Российской футбольной премьер лиги

Встреча завершилась несколько минут назад в Санкт-Петербурге со счетом 7:1 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе победителей дважды отметились Сердар Азмун и Андрей Мостовой, а также Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин, у «Спартака» мяч забил Квинси Промес.

«Спартак» не может одержать победу над «Зенитом» с ноября 2017 года. Москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Петербуржцы проиграли две предыдущие встречи, но лидируют в таблице, набрав 26 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет «Ростов», «Зенит» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо».