В США собрали уже более 175 тысяч долларов для помощи семье кинооператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках

В США собрали уже более 175 тысяч долларов для помощи семье кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина». На призыв помочь ее родным и близким откликнулись свыше 2200 человек. Размер отдельных пожертвований доходят до нескольких тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные электронной платформы, на которой объединение кинематографистов ведет сбор средств.

Церемония прощания с Хатчинс прошла накануне на одной из центральных площадей города Альбукерке в штате Нью-Мексико. Проститься с оператором пришли десятки человек

Несчастный случай произошел в четверг на съемках вестерна с участием актера Алека Болдуина. Во время репетиции он выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили 42-летняя Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма приостановлены. Болдуин заявил, что сотрудничает со следствием. Обвинений пока не предъявлено.

