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21:03, 24 октября 2021

В Москве негативно отнеслись к новому порядку выдачи американских виз

В Москве негативно отнеслись к решению госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию «бездомных национальностей». По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, американская сторона превратила техническую процедуру «в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма». Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в интервью «Эху Москвы» назвал это решение Госдепа разрушительными для отношений США и России. Шамсаил Саралиев отметил, что Россия вынуждена в подобных ситуациях отвечать симметрично.

Ранее госдепартамент США внес россиян, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию «бездомные национальности». К таким заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки. В результате такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.


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