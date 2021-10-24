«Ливерпуль» впервые за 7 лет разгромил «Манчестер Юнайтед»

Встреча в матче 9 тура чемпионата Англии по футболу, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. C такой разницей «Ливерпуль» победил «красных дьяволов» впервые с 1925 года.

«Ливерпуль» продолжает оставаться единственной командой в чемпионате Англии, которая в этом сезоне еще не проигрывала. «Красные» идут на втором месте с 21 очком. У «Манчестера» — 14 баллов и седьмая строчка.

В следующем туре «Ливерпуль» 30 октября примет «Брайтон». В этот же день «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Тоттенхэмом».