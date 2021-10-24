Явка избирателей на президентских выборах в Узбекистане к закрытию участков составила свыше 80%

Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков составила свыше 80%. Об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих в за рубежом, где выборы еще продолжаются. В выборах участвовали кандидаты от всех пяти официально действующих в стране партий. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиеев.