Явка избирателей на президентских выборах в Узбекистане к закрытию участков составила свыше 80%

Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков составила свыше 80%. Об этом заявил на пресс-конференции глава ЦИК страны, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих в за рубежом, где выборы еще продолжаются. В выборах участвовали кандидаты от всех пяти официально действующих в стране партий. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиеев.
2021-10-24T20:35:28+03:00
2021-10-24T20:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 24 октября 2021
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