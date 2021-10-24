В Москве вновь не исключили встречи в обозримом будущем президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена

При этом никакие сроки не называются. Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Песков не исключал встречи лидеров стран «в том или ином формате» до конца года. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи Путина и Байдена. Их предыдущая личная встреча состоялась в июне в Женеве.