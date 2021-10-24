В Москве вновь не исключили встречи в обозримом будущем президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена

При этом никакие сроки не называются. Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Песков не исключал встречи лидеров стран «в том или ином формате» до конца года. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи Путина и Байдена. Их предыдущая личная встреча состоялась в июне в Женеве.
2021-10-24T20:34:19+03:00
2021-10-24T20:34:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924880-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 24 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Саралиев назвал разрушительными для отношений США и РФ решение Госдепа о внесении россиян в список «бездомных наций» «Рекомендации от этого ведомства — подавать россиянам заявления на визы в Варшаве — это ни что иное, как очередная попытка эскалации дипломатической напряженности между нашими странами», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам…