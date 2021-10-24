Министерство здравоохранения России исключило эту категорию из числа людей, имеющих противопоказания к прививке от коронавируса российской вакциной. Как сообщает «Интерфакс», такие изменения 15 октября внесли в инструкцию к препарату. В ней сказано, что клинических данных по применению вакцины среди кормящих женщин нет, и неизвестно, способны ли действующие вещества проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием решения о вакцинации необходимо оценить риски и пользу. В пресс-службе Минздрава подтвердили информацию об исключении кормящих женщин из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником».
Кормящим матерям разрешили вакцинацию «Спутником V»
Министерство здравоохранения России исключило эту категорию из числа людей, имеющих противопоказания к прививке от коронавируса российской вакциной. Как сообщает «Интерфакс», такие изменения 15 октября внесли в инструкцию к препарату. В ней сказано, что клинических данных по применению вакцины среди кормящих женщин нет, и неизвестно, способны ли действующие вещества проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием решения о вакцинации необходимо оценить риски и пользу. В пресс-службе Минздрава подтвердили информацию об исключении кормящих женщин из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником».