Кормящим матерям разрешили вакцинацию «Спутником V»

Министерство здравоохранения России исключило эту категорию из числа людей, имеющих противопоказания к прививке от коронавируса российской вакциной. Как сообщает «Интерфакс», такие изменения 15 октября внесли в инструкцию к препарату. В ней сказано, что клинических данных по применению вакцины среди кормящих женщин нет, и неизвестно, способны ли действующие вещества проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием решения о вакцинации необходимо оценить риски и пользу. В пресс-службе Минздрава подтвердили информацию об исключении кормящих женщин из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником».

