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20:09, 24 октября 2021

МВД объявило в розыск знакомого фигурантов так называемого дела «Сети» 21-летнего уроженца Омска Алексея Полтавца

МВД объявило в розыск сбежавшего на Украину знакомого фигурантов так называемого дела «Сети*» 21-летнего уроженца Омска Алексея Полтавца. В базе разыскиваемых лиц указано, что Полтавец разыскивается по уголовному делу. Статья там не приводится. Внимание на это обратил гражданский активист Юрий Изотов.

В прошлом году Полтавец, находясь уже за границей, рассказал интернет-изданию «Медуза*», что в апреле 2017 года он вместе с фигурантом дела «Сети» Максимом Иванкиным убил своих друзей Екатерину Левченко и Артема Дорофеева в лесу под Рязанью. Перед этим молодые люди вместе сбежали из Пензы, опасаясь уголовного преследования за распространение наркотиков. Сам Иванкин вину отрицает. Бывшая девушка Полтавца Виктория Фролова при этом утверждала, что тот рассказывал ей, что сам зарезал Левченко и Дорофеева, объяснив это тем, что они хотели сдаться силовикам.

* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.


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