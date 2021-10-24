Петербургский «Зенит» громит на своем поле московский «Спартак» в центральном матче 12 тура РПЛ

Петербургский «Зенит» громит на своем поле московский «Спартак» в центральном матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходит этим вечером на домашней «Газпром-Арене». Закончился первый тайм. Счет 4:0 в пользу хозяев. Сейчас перерыв.

