На аукционе в Лас-Вегасе продали одиннадцать работ Пабло Пикассо за 11 миллионов долларов

На торгах, организованных домом Sothebyʼs, было представлено девять картин художника и два изделия из керамики. Самым дорогим лотом стала картина 1938 года «Женщина в красно-оранжевом берете». На ней Пикассо изобразил Марию-Терезу Вальтер — модель и натурщицу, мать дочери художника Майи. Полотно, которое изначально оценивалось в 30 миллионов долларов, продали за 40,5 миллиона.

Все лоты принадлежали американской компании MGM Resorts, которая управляет отелями в Лас-Вегасе. Больше 20 лет они выставлялись в ресторане «Пикассо» знаменитого отеля-казино «Белладжио» — он много раз фигурировал в голливудских фильмах, например, в нем снимали «Одиннадцать друзей Оушена».