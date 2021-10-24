Федеральным учреждениям культуры предписали закрыться в период нерабочих дней

Соответствующее постановление выпустило сегодня правительство. Театрам и музеям разрешат работать, при наполняемости залов не выше 50%, а после завершения нерабочего периода — не более 70%. При этом посетителям необходим цифровой код или бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном ковиде, либо справка о медотводе от прививки. Всего в перечень входят около 70 организаций: на треть он состоит из театров. Также в списке значатся библиотеки, филармонии, цирки. В отдельный список государственных музеев входят еще около 70 организаций.

Глава Роспотребнадозора Анна Попова призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома. Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год».

На фоне роста заболеваемости COVID-19 президент России Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Регионам разрешили сделать это раньше. Так, в Москве и Московской области этот период начнется с 28 октября.

