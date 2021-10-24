Российские пограничники задержали в Куршском заливе мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса

Российские пограничники задержали в Куршском заливе мэра Клайпедского района Литвы, экс-министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса. Также задержаны двое его спутников. Первым об этом сообщил литовский портал 15min со ссылкой на источники, позже информацию подтвердили в литовском МИД. В пресс-службе ведомства сообщили изданию, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники литовского консульства в России работают по этому вопросу. Представитель Службы охраны госграницы Литвы также подтвердил факт нарушения границы литовским катером, на борту которого находились три человека. Он предположил, что это произошло неумышленно, отметив, что такие инциденты случаются несколько раз в год. «Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием», — сказал представитель погранведомства.

Официальных комментариев с российской стороны пока нет.