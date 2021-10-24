Коммунисты в Москве сегодня вновь протестовали против дистанционного электронного голосования и за свободу собраний

Мероприятие прошло в Брюсовом переулке в формате встречи избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ. Депутат Валерий Рашкин заявил, что коммунисты будут бороться против проведения электронного голосования на законодательном уровне. Также на встрече обсуждался вопрос о необходимости сохранять пространство для собрания граждан и уличных акций протеста под «прикрытием эпидемиологической обстановки».