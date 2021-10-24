Коммунисты в Москве сегодня вновь протестовали против дистанционного электронного голосования и за свободу собраний

Мероприятие прошло в Брюсовом переулке в формате встречи избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ. Депутат Валерий Рашкин заявил, что коммунисты будут бороться против проведения электронного голосования на законодательном уровне. Также на встрече обсуждался вопрос о необходимости сохранять пространство для собрания граждан и уличных акций протеста под «прикрытием эпидемиологической обстановки».
2021-10-24T19:31:01+03:00
2021-10-24T19:31:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924840-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 24 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Саралиев назвал разрушительными для отношений США и РФ решение Госдепа о внесении россиян в список «бездомных наций» «Рекомендации от этого ведомства — подавать россиянам заявления на визы в Варшаве — это ни что иное, как очередная попытка эскалации дипломатической напряженности между нашими странами», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам…