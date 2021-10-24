Гимнастка Ангелина Мельникова, лишенная золота на ЧМ в пользу японской спортсменки, разочарована решением судей

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, лишенная золота на Чемпионате мира в Японии в пользу японской спортсменки, разочарована решением судей. Их ответ на подачу протеста она назвала в Инстаграме «просто ужасным».

Спортсменка уверена, что получила бы золотую медаль, если бы судьи засчитали ей поворот при исполнении вольных упражнений на Чемпионате мира. При этом изначально Ангелина Мельникова лидировала в таблице, а следом за ней шла японка Маи Мураками. Однако команда Японии подала протест, который почти сразу же удовлетворили, после чего Мураками присудили дополнительные баллы. Ответный протест российской стороны не приняли, отметила в интервью агентству ТАСС Ангелина Мельникова. В свою очередь старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала агентству уверенность в том, что доказывать что-то сейчас бесполезно.

Это не первая медаль Мельниковой на Чемпионате. Так, она заняла первое место в личном многоборье и бронзу в опорном прыжке. По словам самой Мельниковой, она считает завершившийся сезон самым успешным для себя.

Сборная России заняла пятое место в итоговом медальном зачете на закончившемся сегодня мировом первенстве.