Правительство отказалось поддержать законопроект об уголовной ответственности за нарушение предвыборных обещаний

Автор инициативы депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов сказал в эфире телеканала «Дождь*», что в случае принятия законопроекта, кандидаты, которые идут на выборы, не будут давать пустых обещаний. Олег Нилов предлагал за нарушение предвыборных обещаний накладывать штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо наказывать принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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