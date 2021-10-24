Омбудсмен Зельников подтвердил две попытки суицида в колонии Калужской области

Калужский уполномоченный по правам человека Юрий Зельников подтвердил попытки суицида двух осужденных, зафиксированных в исправительной колонии N 3 в Калужской области. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» осужденные были прооперированы в областной больнице и отправлены обратно в колонию.

По словам Ю.Зельникова, попыток суицида было только две, а не шестидесяти, как сообщалось ранее в СМИ.

«Всего в ШИЗО ИК N-3 в поселке Товарково в настоящий момент содержатся 60 осужденных, однако случаи членовредительства были зафиксировано всего у двух из них, а не у всех 60. Один из осужденных порезал себе вены на руках, второй порезал себе живот. Вчера их доставили в областную больницу в Аниннке, поскольку в выходные дни в ИК нет медицинских работников, их доставили в областную, прооперированы, зашили им раны и отправили домой», — сказал он.

В связи с инцидентом, омбудсмен Зельников специально выехала в колонию, где уже находилось руководство ФСИН области, областной прокуратуры, прокуратуры по надзору.

«Мы побеседовали с этими двумя пострадавшими. Состояние их удовлетворительное, и выглядят они вполне нормально, если так можно выразиться. Их претензии были к тому, что им не оказана была своевременная медицинская помощь: одного не отправили на УЗИ, второму не выдали лекарств, которые ему положены в выходные дни. Сейчас с этим прокурорские работники разбираются, проводится опрос всех 60-ти осужденных, находящихся в ШИЗО на предмет того, что послужило причиной этого инцидента», — уточнил омбудсмен.