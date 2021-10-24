Грозненский «Ахмат» победил екатеринбургский «Урал» в матче 12 тура Российской премьер-лиги

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Ахмат» поднялся на 10 место в таблице, набрав 15 очков. «Урал» проиграл второй матч подряд и остался на последнем, 16-м месте с 9 очками. Следующий матч «Ахмат» проведет на выезде против «Уфы» 31 октября, «Урал» в этот же день сыграет в гостях с подмосковными «Химками».
2021-10-24T18:35:28+03:00
2021-10-24T18:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 24 октября 2021
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