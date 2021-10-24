Серьезно осложнилась ситуация с загруженностью больниц в Подмосковье, ориентированных на лечение коронавируса

Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье впервые с начала пандемии выявили более 3 тысяч заболевших ковидом за сутки.
2021-10-24T18:34:14+03:00
2021-10-24T18:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 24 октября 2021
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