МВД объявило в розыск фигуранта дела «Сети» 21-летнего уроженца Омска Алексея Полтавца

В прошлом году он рассказал интернет-изданию «Медуза*» об убийствах Екатерины Левченко и Артема Дорофеева — и сам признался в одном из них. В карточке Полтавца в базе разыскиваемых лиц в графе «Основание для розыска» записано, что его «разыскивают по статье УК». Человек на опубликованной в материалах фотографии внешне похож на Полтавца. Дата рождения совпадает.

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