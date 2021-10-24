МВД объявило в розыск фигуранта дела «Сети» 21-летнего уроженца Омска Алексея Полтавца

В прошлом году он рассказал интернет-изданию «Медуза*» об убийствах Екатерины Левченко и Артема Дорофеева — и сам признался в одном из них. В карточке Полтавца в базе разыскиваемых лиц в графе «Основание для розыска» записано, что его «разыскивают по статье УК». Человек на опубликованной в материалах фотографии внешне похож на Полтавца. Дата рождения совпадает.
2021-10-24T18:33:00+03:00
2021-10-24T18:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 24 октября 2021
* "Сеть" - террористическая организация, запрещенная в России. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.
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