По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности

Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Ранее в МЧС сообщили, что самолет Аэропракт А-22 разбился в районе аэродрома Ватулино в Рузском районе. По информации «Интерфакса» и «РИА Новости», на борту находились два человека, они погибли. Telegram-канал «112» уточняет, что это был пилот Юрий Самохвалов и пассажирка.