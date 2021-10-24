До конца дня в Москве может пойти мокрый снег

Как рассказал ТАСС ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к утру выпавший снег может превратиться в гололед, но днем все растает. Синоптик также рассказал, что в понедельник-вторник москвичей ждет улучшение погоды, а в среду в столицу придут дожди.
2021-10-24T18:10:33+03:00
2021-10-24T18:10:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:10, 24 октября 2021
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