До конца дня в Москве может пойти мокрый снег

Как рассказал ТАСС ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к утру выпавший снег может превратиться в гололед, но днем все растает. Синоптик также рассказал, что в понедельник-вторник москвичей ждет улучшение погоды, а в среду в столицу придут дожди.