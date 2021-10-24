В Узбекистане закончились президентские выборы

ЦИК республики отчитываются о высокой явке. Избирательные участки на территории республики уже в эти минуты должны перестать принимать людей. Около часа назад Центризбирком Узбекистана объявил о том, что на выборы пришло более 71 процента от всех граждан с правом голоса. При этом в ЦИК всё же выразили обеспокоенность из-за случаев так называемого «семейного голосования». Там сказали, что, несмотря на всю разъяснительную работу, люди всё равно зачастую приходят с паспортами своих родственников и пытаются заполнить бюллетени за них.

Активно голосовали и за пределами Узбекистана, например, в Москве и Санкт-Петербурге этим утром у посольств выстроились крупные очереди. В столице, чтобы помочь согражданам, несколько человек начали раздавать еду и горячие напитки. Один из них сказал «Эху Москвы», что сделал это из желания помочь: «Ну это наш народ, прежде всего это все узбеки. И в этот холод, сейчас даже снег пошел, мы просто решили поддержать наш народ».

По узбекским законам на президентский пост кандидатов могут выдвигать только официально зарегистрированные партии. Всего на этих выборов пять претендентов. Политологи считают, что победит, скорее всего, Шавкат Мирзиёев, который руководит республикой с 2016 года.

Также узбекское законодательство запрещает проводить на выборах экзитполлы. Предполагается, что первые данные о результатах голосования ЦИК объявит только завтра утром.