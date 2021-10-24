Армения может выдать России уроженца Чечни Салмана Мукаева, который рассказал о пытках в Ленинском РОВД Грозного

На пограничном контроле его остановили полицейские и сообщили, что в России он объявлен в федеральный розыск. Сам Салман Мукаев очень боится за свою безопасность, потому что, если его выдадут России, то там его «запытают до смерти». Согласно данным «Новой газеты», сейчас Армения рассматривает вопрос о предоставлении Мукаеву политического убежища, результат станет известен через два месяца.
2021-10-24T18:09:13+03:00
2021-10-24T18:09:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:09, 24 октября 2021
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