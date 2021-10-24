На 73-м году жизни в Петербурге скончался Народный артист России, режиссер Александр Рогожкин

На 73-м году жизни в Петербурге скончался Народный артист России, режиссер «Особенностей национальной охоты» и других фильмов этого цикла Александр Рогожкин. Режиссер Александр Сокуров в интервью «Эху Москвы» назвал Рогожкина достойным человеком и профессионалом.

«В свое время мы учились в одно время во ВГИКе. Он был скромным и о себе не заявлял. Он был очень достойным человеком, что для кинематографической среды не очень характерно. И он был очень профессиональным режиссером. Я уверен, что фильмы Саши останутся в памяти, и очень многие люди будут их пересматривать и возвращаться к ним», — сказал режиссер.

Рогожкина запомнят не только как автора комедийных фильмов и детективных сериалов. Всего на счету Александра Рогожкина около двух десятков киноработ. Некоторые стали культовыми, в их числе комедии «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», Александр Владимирович в них был не только режиссёром, но и сценаристом. «Энциклопедия русской души» как часто называют эти фильмы. Фразы из них давно разобрали на цитаты. А Рогожкин в середине 90-х после выхода фильма об охотниках превратился в поистине народного режиссёра.

Выпускник Ленинградского университета по специальности историк-искусствовед, в 70-х работал на киностудии Ленфильм, позже окончил ВГИК. Рогожкин был соавтором первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей». Позже за свой фильм «Кукушка» в 2004 получил Государственную премию России. В том же году стал Народным артистом. Помимо этого удостоился престижных наград в области кино. В том числе приза за лучшую режиссуру международного кинофестиваля в Карловых Варах. Особняком в творчестве Александра Владимировича стоит его фильм «Чекист», снятый в 1992 году. Картина о сталинских чистках и репрессиях, когда без суда и следствия были убиты миллионы людей. Главный герой начальник губернского ЧК выносит приговоры и участвует в расстрелах сотен человек.

«Настоящее кино появляется редко. Это штучный товар», — говорил режиссёр. Свою профессию Рогожкин считал первенством ума, полагая, что никакого творчества в ней нет. В последнее время режиссёр тяжело болел.

В 2019 году Александр Рогожкин рассказывал, что перестал снимать, так как понял, что здоровье на борьбу с непрофессионализмом уже не хватает. О месте и времени похорон Александра Рогожкина не сообщалось