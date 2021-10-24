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18:04, 24 октября 2021

В российском МИДе осудили новый порядок выдачи американских виз

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова: «Госдеп превратил техническую процедуру в настоящий ад и издевательство на грани садизма». По оценке Захаровой, это удар по семьям и родственникам. Ранее госдеп решил отнести россиян, готовых оформить визу в США, к категории «бездомные национальности», к которой, помимо России, отнесены такие страны, как Иран, Ливия, Сирия и Венесуэла.

К категории «бездомных национальностей» власти США относят заявителей из тех стран, где нет консульского представительства США или наблюдается неспокойная политическая обстановка.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев назвал разрушительными для отношений США и России решение Госдепа включить россиян в список «бездомных наций». Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Шамсаил Саралиев отметил, что Россия вынуждена в подобных ситуациях отвечать симметрично.

Редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что источником этого конфликта в значительно большей степени является риторика российских властей, нежели действия американцев. «Здесь ситуация сложная. Российские власти постоянно намекают на то, что нам никакая Америка не нужна, и дружить с ней не нужно, соответственно и ездить не надо российским гражданам. Государство считают, что им виднее, куда российские граждане должны иметь возможность нормально путешествовать и на каких основаниях. Если есть такая риторика конфронтации и холодной войны, мне кажется, что все-таки источником этого конфликта в значительно большей степени является риторика российских властей, чем действия американцев», — сказал он.

Госдеп рекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. Между тем, в американском посольстве в Москве агентству РИА Новости сказали, что граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США.

Несмотря на продолжающееся ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, в Кремле вновь анонсировали встречу президентов России и США. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков точных сроков не назвал. Песков уже допускал встречу Путина с Байденом в том или ином формате до конца года. Впрочем, официальный представитель Белого дома Джен Псаки тогда сказала, что ей ничего о предстоящем саммите неизвестно.


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