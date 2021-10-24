Мартынов: К решению Госдепа о внесении россиян в список «бездомных национальностей» подтолкнула риторика властей РФ

Госдеп США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»). Редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что источником этого конфликта в значительно большей степени является риторика российских властей, нежели действия американцев. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь ситуация сложная. Российские власти постоянно намекают на то, что нам никакая Америка не нужна, и дружить с ней не нужно, соответственно и ездить не надо российским гражданам. Государство считают, что им виднее, куда российские граждане должны иметь возможность нормально путешествовать и на каких основаниях. Если есть такая риторика конфронтации и холодной войны, мне кажется, что все-таки источником этого конфликта в значительно большей степени является риторика российских властей, чем действия американцев», — сказал он.

По мнению К.Мартынова, плохие отношения между США и Россией привели к тому, что большое количество россиян не могут получить американскую визу, в связи с чем многие семьи оказывают разделены, а рабочие поездки отменяются.

По словам пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца, граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая было вынуждено прекратить прием соответствующих заявлений.

Ранее Госдеп США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities – в переводе дословно «бездомные национальности «. К «бездомным» заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы.