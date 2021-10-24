Завтра стартует конкурс на вакантную должность гендиректора РУСАДА

Как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации юристов России, подведение итогов должно состояться не позднее чем через шесть недель. Среди требований к соискателям: высшее образование, владение английским языком, не менее 10 лет трудового стажа, в т.ч. на руководящих должностях, безупречная репутация и отсутствие конфликта интересов. Кандидат не должен быть связан с профессиональным спортом. Пост Гендиректора РУСАДА остается не занятым с 28 августа прошлого года, когда за нарушения в деятельности агентства был уволен Юрий Ганус. Сейчас обязанности Гендиректора исполняет юрист Михаил Буханов.
2021-10-24T17:37:10+03:00
2021-10-24T17:37:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 24 октября 2021
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