Завтра стартует конкурс на вакантную должность гендиректора РУСАДА

Как сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации юристов России, подведение итогов должно состояться не позднее чем через шесть недель. Среди требований к соискателям: высшее образование, владение английским языком, не менее 10 лет трудового стажа, в т.ч. на руководящих должностях, безупречная репутация и отсутствие конфликта интересов. Кандидат не должен быть связан с профессиональным спортом. Пост Гендиректора РУСАДА остается не занятым с 28 августа прошлого года, когда за нарушения в деятельности агентства был уволен Юрий Ганус. Сейчас обязанности Гендиректора исполняет юрист Михаил Буханов.