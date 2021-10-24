Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлено

Ранее оно прерывалось из-за падения на рельсы пассажира. Как сообщается в Телеграм-канале столичного департамента транспорта, поезда временно проезжают станции Локомотив, Бульвар Рокоссовского и Белокаменная без остановки. Состояние упавшего на рельсы не уточняется.