Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлено

Ранее оно прерывалось из-за падения на рельсы пассажира. Как сообщается в Телеграм-канале столичного департамента транспорта, поезда временно проезжают станции Локомотив, Бульвар Рокоссовского и Белокаменная без остановки. Состояние упавшего на рельсы не уточняется.
2021-10-24T17:35:16+03:00
2021-10-24T17:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 24 октября 2021
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