Разработчики «Спутника-V» разрешили кормящим матерям вакцинироваться этим препаратом

Грудное вскармливание исключено из перечня противопоказаний для вакцинации. Как передает ТАСС, эту информацию подтвердили и в Минздраве. Там сказали, что в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества вакцины проникать в грудное молоко.
2021-10-24T17:34:55+03:00
2021-10-24T17:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 24 октября 2021
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