Разработчики «Спутника-V» разрешили кормящим матерям вакцинироваться этим препаратом

Грудное вскармливание исключено из перечня противопоказаний для вакцинации. Как передает ТАСС, эту информацию подтвердили и в Минздраве. Там сказали, что в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества вакцины проникать в грудное молоко.