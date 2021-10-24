Омбудсмен Калужской области Юрий Зельников подтвердил ТАСС попытку самоубийства двух осужденных в колонии №3

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников подтвердил ТАСС попытку самоубийства двух осужденных в колонии №3. Ранее местный адвокат Юлия Чванова сообщила «Эху Москвы» сообщила о не менее шестидесяти заключенных, которые вскрыли вены накануне вечером в ответ на избиения сотрудниками и жесткие условия содержания. В областном управлении ФСИН информацию о массовой попытке суицида в колонии отрицали. Для проверки информации в исправительное учреждение выехали сотрудники прокуратуры.