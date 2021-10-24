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Эксклюзив Эха 17:22, 24 октября 2021

Режиссер Сокуров о кончине Александра Рогожкина: Он был достойным человеком и профессиональным режиссером

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался кинорежиссер Александр Рогожкин. Режиссер Александр Сокуров в интервью «Эху Москвы» назвал Александра Рогожкина достойным человеком и профессиональный режиссером".

«В свое время мы учились в одно время во ВГИКе. Он был скромным и о себе не заявлял. Он был очень достойным человеком, что для кинематографической среды не очень характерно. И он был очень профессиональным режиссером. Я уверен, что фильмы Саши останутся в памяти, и очень многие люди будут их пересматривать и возвращаться к ним», — сказал режиссер.

Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор. Народный артист Российской Федерации родился 3 октября 1949 года. А.Рогожкин в 70-е годы работал на Ленинградском телевидении, а также на киностудии «Ленфильм». Режиссер известен такими фильмами, как «Кукушка», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», и сериалами «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», и др.


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