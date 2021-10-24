Крупнейшие представители фитнес-индустрии России попросили снизить арендную плату на 50% до конца года из-за локдауна

Крупнейшие представители фитнес-индустрии в России попросили снизить арендную плату на 50% до конца года из-за приостановки работы спортивных клубов в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом «Эху Москвы» сказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Елена Силина отметила, что сейчас дорожает все, а это также ударяет по бизнесу.