Крупнейшие представители фитнес-индустрии России попросили снизить арендную плату на 50% до конца года из-за локдауна

Крупнейшие представители фитнес-индустрии в России попросили снизить арендную плату на 50% до конца года из-за приостановки работы спортивных клубов в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом «Эху Москвы» сказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Елена Силина отметила, что сейчас дорожает все, а это также ударяет по бизнесу.
2021-10-24T17:05:33+03:00
2021-10-24T17:05:33+03:00
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Эксклюзив Эха 17:05, 24 октября 2021
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