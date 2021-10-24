В Кремле вновь анонсировали встречу президентов России и США

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков точных сроков не назвал. Песков уже допускал встречу Путина с Байденом в том или ином формате до конца года. Впрочем, официальный представитель Белого дома Джен Псаки тогда сказала, что ей ничего о предстоящем саммите неизвестно.
2021-10-24T17:04:40+03:00
2021-10-24T17:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 24 октября 2021
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