В Кремле вновь анонсировали встречу президентов России и США

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков точных сроков не назвал. Песков уже допускал встречу Путина с Байденом в том или ином формате до конца года. Впрочем, официальный представитель Белого дома Джен Псаки тогда сказала, что ей ничего о предстоящем саммите неизвестно.