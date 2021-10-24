Армения может выдать России чеченца, который рассказал о пытках в грозненском РОВД, пишет «Новая Газета»

Уроженец Чечни Салман Мукаев пытался сбежать в Европу через Армению, однако на одном из пограничных контролей его остановили силовики и объявили, что он находится в федеральном розыске по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. По словам адвоката Мукаева, дело было заведено спустя две недели после того, как его подзащитного отпустили из полиции.

Вместе с тем, как пишет «Новая» чеченец не имеет отношения к предъявленным ему обвинениям. Фактически в январе прошлого года к нему домой пришли силовики, предъявили ему скриншот его переписки с девушкой и выразили уверенность в том, что чеченец гей. После тот, как тот стал это отрицать, полицейские избили Мукаева, а также били током. В последствие в отделении чеченца заставили подписать пустые бланки и заявили, что его обвинят в хранении оружия. Салману Мукаеву удалось зафиксировать побои, врачи засвидетельствовали у него отсутствие кожи на фалангах мизинцев, ушиб мягких тканей головы и отечность в области затылка. После этого Мукаев подал заявление в Следственный комитет. «Новая газета» отмечает, что против силовиков уголовные дела возбуждать не стали.

Согласно данным «Новой газеты», сейчас Армения рассматривает вопрос о предоставлении Мукаеву политического убежища, результат станет известен через два месяца.