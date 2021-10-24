Госдеп США ждет разъяснений от Анкары насчет ее намерения выслать послов нескольких стран, в том числе американского

Посольства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции ранее выступили с призывом к Анкаре освободить правозащитника Османа Кавалу. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить этих послов персонами нон грата.
2021-10-24T16:35:42+03:00
2021-10-24T16:35:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 24 октября 2021
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