Госдеп США ждет разъяснений от Анкары насчет ее намерения выслать послов нескольких стран, в том числе американского

Посольства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции ранее выступили с призывом к Анкаре освободить правозащитника Османа Кавалу. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить этих послов персонами нон грата.