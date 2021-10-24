Украинский «Нафтогаз» готов обеспечить дополнительный транзит российского газа до 50 миллиардов кубометров в год при скидке в 50% от предусмотренной в контракте с «Газпромом». Как заявил ТАСС глава «Нафтогаза» Юрий Вмтренко, эти объемы соответствуют мощности «Северного потока-2» и для них у украинской ГТС есть свободные мощности. О реакции российского газового холдинга пока не сообщается.