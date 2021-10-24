Армения может выдать России уроженца Чечни Салмана Мукаева, который рассказал о пытках в Ленинском РОВД Грозного

Как сообщает «Новая газета», на пограничном контроле его остановили полицейские и сообщили, что в России он объявлен в федеральный розыск. По сведениям издания, Мукаев бежал из России при помощи правозащитников. 8-го сентября он должен был вылететь из Армении в Европу. На видео, опубликованном в «Новой газете», Мукаев говорит, что опасается за свою безопасность и жизнь.
2021-10-24T16:31:42+03:00
2021-10-24T16:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 24 октября 2021
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